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من الغريب للأغرب..شاهد.. تصرفات ترامب أمام مؤيديه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:28 م
ترامب يوقع ثمرة يقطين
ترامب يوقع ثمرة يقطين أمام مؤيديه
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو حفل بمناسبة "الهالوين" في البيت الأبيض وترامب يوقع ثمرة يقطين أمام مؤيديه.

خلال زيارة انتخابية لبساتين لليقطين في مدينة ليفانت بولاية مين الأحد، التقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤيديه وقام بتوقيع على ثمرة يقطين التي ترمز لاحتفالات عيد الهالوين الذي يتزامن هذا العام مع الانتخابات الرئاسية.

وعلق ترامب وهو يوقع على الثمرة أمام مؤيديه قائلا "من الممكن أن يكون هذا اليقطين الذي يحمل توقيعي على موقع إيباي الليلة ".

واختتم ترامب وزوجته ميلانيا عطلة نهاية الأسبوع باستضافة أطفال يرتدون ملابس تنكرية احتفالا بعيد الهالوين في حديقة البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أقام ترامب تجمع حاشد في نيو هامبشاير في الوقت الذي تنقل فيه منافسه الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى الكنيسة ثم شارك في تجمع افتراضي انتخابي.

من جهته نشط نائب الرئيس مايك بنس، الذي خضع لتحليل كوفيد-19 وصدرت نتيجته سلبية الأحد، تجمعًا حاشدًا في كينستون بولاية نورث كارولينا، الولاية التي فاز بها ترامب في انتخابات العام 2016. وتعد هذه الولاية غاية في الأهمية في آمال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

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