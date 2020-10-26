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محافظات

الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين، عن بدء الاستعداد لفاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية " الانيميا والسمنة والتقزم " لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية والتي ستبدأ في الأول من نوفمبر 2020.

واضاف ان ذلك يأتى في اطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة  " سوء التغذية بالمدارس "  ومع بداية   العام الدراسي الجديد  وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.

واشار الى ان المستهدف للمبادرة حوالي  650 الف طالب موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني و تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن امراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة حيث يتم العمل من خلال حوالي 65 فريق طبي مدرب كل فريق مكون من ممرضه وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة . 

واوضح انه سيتم اجراء مسح شامل  لاطفال المدارس  حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم،  مشيرآ الى ان من يثبت اصابته يجري تحويله الى اقرب  عيادات التامين الصحي لتلقي الخدمه الطبيه مجانا.

كما حث  الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد من اجل صحة الطالب المصري، متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.
الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال
الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال
الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال
الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال
الدقهلية تستعد لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال

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