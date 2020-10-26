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فن

بصورة رومانسية.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:13 م
كندة علوش، عمرو يوسف
كندة علوش، عمرو يوسف
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ندى فكرى
نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها من خلال فعاليات مهرجان الجونة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كندة علوش في الصورة مع زوجها عمرو يوسف وعلقت قائلة: "بأيدك اللي علي كتفي أنا ممكن اواجه العالم ".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في المكياج على الألوان الهادئة مما جعل إطلالتها مميزة.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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