استشاري الأوبئة بالصحة العالمية: لا ننصح باللجوء المفاجئ لحظر التجول أو اتخاذ إجراءات متشددة.. فيديو

أكد الدكتور أمجد خولي إستشاري الاوبئة في منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية لاتنصح باللجوء المفاجيء لفرض حظر التجوال أو إتخاذ إجراءات متشددة إلا في حال إستنزاف كافة الوسائل والادوات الاخرى فالدور المجتمعي هنا هو الاساس.





وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون أن الالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء التباعد الاجتماعي أو النظافة الشخصية أو إرتداء الماسك هي الوسائل الافضل للحماية وتجنب الدول مخاطر الموجات التصاعدية.





وتابع إستشاري الاوبئة في منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا "الان من الصعب تحديد كونها موجة ثانية أم لا مؤكدا أن الوضع يختلف من دولة لاخرى فبعض الدول تعيش إمتداد الموجة الاولى والثانية تعيش الان في الموجة الثانية.





وأشار الخولي إلى أن الوضع في سوريا متقارب مع مصر بشكل كبير الاعداد لازالت متواضعة إلى حد كبيرتتذبذب بين الصعود والهبوط لكن لم تشهد إرتفاعات شديدة سواء في مصر وسوريا.



