رانيا منصور تشيد بالفيلم المغربي ميكا.. شاهد

نشرت الفنانه رانيا منصور صور جديده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مرتدية بفتسان اسود.





وكتبت معلقه على الصور:" العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا انه اول فيلم احضره فى المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم”.

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يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".



