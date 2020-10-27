AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا منصور تشيد بالفيلم المغربي ميكا.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانه رانيا منصور صور جديده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مرتدية بفتسان اسود.

وكتبت معلقه على الصور:" العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا انه اول فيلم احضره فى المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم”.
 
أقرأ ايضا:


يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".

تدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فركش.. رانيا منصور تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل اسود فاتح

هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتح

الدورة الرابعة.. قائمة الأفلام الروائية بمهرجان الجونة السينمائي

المحنة ممكن تغير حياتك.. رانيا منصور: تحية لأبطال مرض السرطان

بعد تألقها في دور مريضة سرطان.. أبرز 10 صور لـ رانيا منصور

رانيا منصور تصدم متابعيها بشكلها في مسلسل أسود فاتح

ترشيحاتنا

مستشفى في الزمالك .. طبيب الفريق يكشف حجم إصابة الونش وجمعة وموقف أوباما وعلاء وحازم من لقاء الرجاء

محمد فاروق: الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الجونة.. جابر باقٍ ومحمد حسن أول الراحلين

رمضان صبحي يكشف كواليس والدافع الأكبر لرحيله عن الأهلي.. فيديو

أسماء جلال: أصبت بكورونا بعد مصافحة صديق حامل لـ الفيروس

تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

حكم تقسيط الزكاة وإخراجها على هيئة وجبات رمضانية.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

بسبب وائل الإبراشي.. حسن الرداد يكشف رأيه في منع الأطفال من دخول المدرسة لـ عدم سداد المصاريف

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

بـ الفضِّي اللامع.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها على السجادة الحمراء

بفستان جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة