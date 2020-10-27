رانيا منصور تشيد بالفيلم المغربي ميكا.. شاهد

نشرت الفنانه رانيا منصور صور جديده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مرتدية بفتسان اسود.
وكتبت معلقه على الصور:" العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا انه اول فيلم احضره فى المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم”.
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يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".
تدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
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...... العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا انه اول فيلم احضره فى المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم Styled by my beloved @mariamelkholy_ thank you so much Dress @sarahfahmydesigns Makeup @hebafawzy__ Hairstyle @alaa_ajaan Jewellery @elmawardyjewelry Bag @okhtein Photo credit @maged_helal Congratulations @elgounafilmfestivalofficial #gff #gff20