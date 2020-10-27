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أخبار العالم

ترامب: تعيين إيمي بارت بالمحكمة العليا يوم تاريخي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعيين إيمي باريت في المحكمة العليا الأمريكية، باليوم التاريخي في الولايات المتحدة. 

جاء ذلك خلال حفل تنصيب إيمي باريت، وأداءها اليمين الدستورية أمام ترامب في حديقة البيت الأبيض، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها. 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين القاضية إيمي كوني رايت، في المحكمة العليا؛ وذلك عقب حصولها على موافقة 52 جمهوريا، فيما رفض جميع الديمقراطيين بالمجلس، قرار التعيين.

وأعلنت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، موافقتها على مرشحة ترامب للمحكمة العليا، بينما قاطع الديمقراطيون الجلسة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة. 

وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ميتش ماكونيل، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن المجلس سيصوت الإثنين المقبل، قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس دونالد ترامب، عضوًا في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحفي "سنصوّت الإثنين المقبل لتثبيت تعيين القاضية باريت".

وأضاف "سيكون هذا إنجازًا ضخمًا آخر في جهودنا لتعيين رجال ونساء في المحاكم، في المحاكم الفدرالية، ممّن يؤمنون بفكرة غريبة مفادها أنّ وظيفة القاضي هي بالفعل اتّباع القانون".

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