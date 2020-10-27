AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس خادم الحرمين.. الهلال في مواجهة سهلة أمام أبها

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يسعى الهلال إلى حجز مقعده في نهائي الكأس للمرة السادسة عشرة في تاريخه، عندما يستقبل أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تبدو سهلة نسبيًا على الورق لبطل الدوري الفائت.

وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.

ولم يكن طريق الهلال لهذا الدور سهلًا، فبعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني، كاد يخرج من الدور ثمن النهائي للبطولة لولا ركلات الترجيح التي رجحت كفته على الفيصلي بعد التعادل 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام الاتفاق في ربع النهائي ليفوز 2-1.

ويسعى الهلال المرشح بقوة للقب إلى إيقاف مغامرات ضيفه وإنهاء مفاجآته وبلوغ النهائي بحثًا عن اللقب التاسع، لاسيما وأنه يملك أسماء مميزة ولديه خبرة كبيرة للتعامل مع مثل هذه المباريات.

وظهر أبها في البطولة بصورة جيدة حيث تعامل مع المباريات بواقعية، فتغلب على القيصومة 2-1 ثم العربي 1-0، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0، ثم يتجاوز الفتح بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.

ومع أن الفريق تراجعت مستوياته أواخر الموسم المنصرم، إلا أن بدايته هذا الموسم تبدو مشجعة رغم خسارته من الشباب في الجولة الأولى وتعادله مع الهلال في الثانية.

ويأمل الفريق الجنوبي في مواصلة مفاجآته والإطاحة بمضيفه لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المهمة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المحميات بالبيئة يكشف عن تفاصيل تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد..فيديو

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

صحة سوهاج تتبنى علاج سيدة مصابة بمرض جلدي منعها من إنقاذ ابنها قبل سقوطه من الطابق الثالث

سعر الدولار اليوم 27 -10-2020

بعد 78 عاما.. الموت يفرق بين أكبر زوجين في العالم

كورونا لسه موجود.. مستشار الرئيس لشئون الصحة: نتمنى عدم حدوث موجة ثانية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي