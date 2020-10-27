كأس خادم الحرمين.. الهلال في مواجهة سهلة أمام أبها

يسعى الهلال إلى حجز مقعده في نهائي الكأس للمرة السادسة عشرة في تاريخه، عندما يستقبل أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تبدو سهلة نسبيًا على الورق لبطل الدوري الفائت.





وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.





ولم يكن طريق الهلال لهذا الدور سهلًا، فبعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني، كاد يخرج من الدور ثمن النهائي للبطولة لولا ركلات الترجيح التي رجحت كفته على الفيصلي بعد التعادل 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام الاتفاق في ربع النهائي ليفوز 2-1.





ويسعى الهلال المرشح بقوة للقب إلى إيقاف مغامرات ضيفه وإنهاء مفاجآته وبلوغ النهائي بحثًا عن اللقب التاسع، لاسيما وأنه يملك أسماء مميزة ولديه خبرة كبيرة للتعامل مع مثل هذه المباريات.





وظهر أبها في البطولة بصورة جيدة حيث تعامل مع المباريات بواقعية، فتغلب على القيصومة 2-1 ثم العربي 1-0، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0، ثم يتجاوز الفتح بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.





ومع أن الفريق تراجعت مستوياته أواخر الموسم المنصرم، إلا أن بدايته هذا الموسم تبدو مشجعة رغم خسارته من الشباب في الجولة الأولى وتعادله مع الهلال في الثانية.





ويأمل الفريق الجنوبي في مواصلة مفاجآته والإطاحة بمضيفه لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المهمة.