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توك شو

الكيلو بـ60 جنيه | التموين: توفير حلاوة المولد والسلع بأسعار مخفضة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
مجمع استهلاكي
مجمع استهلاكي
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قسم التوك شو
قال محمد كمال، مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، إنه يوجد تشكيلة ممتازة من حلاوة المولد داخل مجمع الأهرام، الكيلو يبدأ من 60 جنيها، الذي تحتوي علي 12 صنفا من حلاوة المولد، إضافة إلي وجود نوعية ممتازة لعلبة 5 كيلو الذي تبلغ حوالي 350 جنيها.


وأضاف محمد كمال، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن أسعار الأهرام الاستهلاكية تقل عن السوق الخارجي حوالي 25%، مع توافر الكميات وجميع السلع التموينية والغذائية، مثل اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار وعروض متميزة. 

وأشار"كمال"، إلي أن يوجد في المجمعات الاستهلاكية الأرز المصري بجميع أنواعه، مع توافر السكر الأبيض والمعلبات وغيرها من المعلبات الغذائية، مضيفا إلي وجود الألبان بجميع شركاتها، العصائر والجبن وجميع منتجات الألبان والمربي والحلاوة الطحينية وخاصة لأن هذه الفترة لطلاب المدارس، إذا يتوفر جميع السلع الغذائية والترفيهية التي يحتاجها المواطن.

وأكد مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، أن عند دخول المواطن المجمعات الاستهلاكية يجد 1200 صنف علي الأرفف بغير نقص في الموارد، مشيرا إلي أن الدولة قائمة علي قدم وساق في أن دائما تكون المجمعات متكاملة وذلك لأنها الملاذ الأمن للمواطنين، متابعا لأن هذه الأيام تزايد جشع التجار خارجيا.

وأوضح مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، أن تحتوي المجمعات الاستهلاكية علي جميع أنواع الأسماك بأسعار مناسبه ومتناولة لأيدي جميع المواطنين، مؤكدا علي توفير كوبونات الخير لتوزيع حلوي المولد النبوي الشريف علي المحتاجين والفقراء.

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أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

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