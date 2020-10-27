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تعليم

ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
ولادة توأم لسيدة
ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا
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نهلة الشربيني
‎نجح الفريق الطبي بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل مرضى الكورونا فى مستشفيات جامعة المنصورة أمس الاثنين بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحامل بتوأم.

‎كانت المريضة ع . م 28 سنة وصلت الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يوم 21 أكتوبر الحالي وتعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووجود التهاب رئوي إضافة إلى حملها بتوأم في الشهر الثامن.

 وتم حجزها بمجمع العنايات المركزة المخصص للعزل بمستشفيات جامعة  المنصورة  بتاريخ 21 أكتوبر بعد توقيع الكشف الطبي عليها، حيث قرر أطباء الصدر البدء فورًا في بروتوكول العلاج لفيرس كورونا ومتابعة حالة الحمل.

وأفاد أطباء النساء والتوليد المعالجين داخل مستشفى العزل الجامعي باحتمالية احتياجها لإجراء ولادة قيصرية أثناء فترة علاجها بالمستشفى،  وعليه بدأت إدارة المستشفي بإتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة، وفي تمام الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين بدأت حالة المريضة في التدهور وقرر أطباء النساء والتوليد المتابعين لها إجراء جراحة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والأجنة.

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات والحضانات اللازمة لاستقبال المواليد وقام فريق التخدير الموجود في المستشفى بتخدير المريضة وأجريت العملية بنجاح ونتج عنها مولود ذكر ومولوده انثي بحالة صحية جيدة وتم نقلهما للحضانات وكذلك نقلت الأم إلى العناية المركزة بحالة مستقرة لتستكمل علاج الكورونا في المستشفى.
ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة
ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة
ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة

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