رئيس مياه الشرب بالجيزة يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق معايير السلامة

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خلال اجتماع مع مسؤولي السلامة والصحة المهنية، أن سلامة العاملين وتأمين بيئة العمل تأتي في مقدمة أولويات الشركة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن الشركة تعمل على توفير مهمات السلامة والوقاية الشخصية المناسبة لكل موقع عمل، ومتابعة الالتزام بإجراءات العمل الآمن داخل المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لرفع وعي العاملين وثقافة العمل الآمن.

وشدد على أن الالتزام الصارم بمعايير السلامة ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامة منظومة العمل بالشركة.



