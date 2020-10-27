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أخبار العالم

مذكرة تفاهم بين رابطتي المحترفين الإماراتية والإسرائيلية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:24 م
رابطة المحترفين الإماراتية
رابطة المحترفين الإماراتية
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سمر صالح
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء وذلك في إطار حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من التقدم والتطور.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.

وكان باكورة انعكاس تطبيع العلاقات على الجانب الرياضي تعاقد نادي النصر مع ضياء سبع المنحدر من أصول فلسطينية في سبتمبر الماضي قادمًا من غوانغجو إيفرغراند الصيني، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي.

وأكدت رابطة الدوري الإماراتي في بيان لها، أن بنود اتفاقية التعاون التي جرت مراسمها عبر تقنية الاتصال بالفيديو «تتضمن إقامة ورش عمل مشتركة من أجل بحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، إلى جانب تطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم».

وقال الجنيبي: «الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين، وكرة القدم كانت دائمًا السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب».


وتابع: «نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي والتجاري والرياضي».

من جهته، قال خيلفون: «قادرون معًا على تسخير هذا الشغف بكرة القدم لبناء العلاقات وتحطيم الجدران بين الناس، بمختلف أجناسهم وأعراقهم، أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسرًا بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة».

وستمهد الاتفاقية لإقامة مباريات تاريخية بين أندية من البلدين، حيث أعلن ماكابي حيفا الإسرائيلي الأحد، أنه تلقى دعوة من العين الإماراتي لخوض مباراة ودية في أبوظبي.

وقال رئيس ماكابي حيفا يعقوب شحار في حديث لحساب النادي الرسمي في «تويتر»: «أزف إليكم بشرى دعوتنا للعب مباراة ودية سيطلق عليها مباراة السلام في أبوظبي ضد نادي العين».

وتابع: «سيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق، وفقًا لجداول استحقاقات الفريقين».

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