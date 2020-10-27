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تكنولوجيا

TCL تكشف عن أول هاتف أسطواني في العالم قابل للفّ.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 م
TCL تكشف عن أول هاتف
TCL تكشف عن أول هاتف أسطوانى فى العالم قابل للف
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ندى على
نشرت شركة TCL الصينية مقطع فيديو لهاتفها الأسطوانى الجديد ليكون أول هاتف فى العالم قابل للف ، ويمتد الهاتف من 4.5 بوصة إلى 6.7 بوصة دون زيادة كبيرة فى سمكه، ويعد الهاتف هو الثانى من نوعه بعد التوجه لإصدار هواتف غير تقليدية. 


وحسب موقع Gizchina التقنى الصينى فإن هاتف TCL القابل للف يعتمد على شاشات OLED ذات الدعم المرن، بالإضافة إلى أن الهاتف يمكن توسيعه من قبل الشركة إلى أكثر من 200 ألف مرة، ومن المتوقع أن تصدر الشركة الهاتف خلال الأشهر القليلة القادمة. 



 
وسيصدر هاتف TCL القابل للف بكاميرا أمامية للسيلفى تحت الشاشة، وتعمل الشركة على إصدار تقنية تجعل الكاميرات الخلفية غير مرئية، ومن المحتمل أن يحصل الهاتف على هذه التقنية الجديدة.


ويتجه عدد من شركات الهواتف الذكية إلى إصدار هواتف غير تقليدية، حيث كشفت شركة إل جى رسميا، فى شهر سبتمبر الماضى، عن هاتف LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T حيث يعتبر الهاتف الوحيد فى العالم الذى يأتى بشاشة مزدوجة وليست قابلة للطى، حيث يقدم فئة جديدة ومختلفة عن الهواتف الذكية التقليدية.


وأطلقت شركة TCL ، سماعات أذن لاسلكية جديدة تسمى MOVEAUDIO S200، تمتاز بميزات محسنة لتقليل الضوضاء الخلفية ENC،  وأدوات التحكم باللمس، وميزة التعقب مقابل سعر حوالي 120 دولارا، حيث تتمتع السماعة  بعمر بطارية تدوم إلى 23 ساعة، إذا كنت تستخدم علبة الشحن بشكل طبيعي، وإلى جانب التوافق مع مساعد جوجل الرقمي، تأتي سماعة TCL بمعايير IP54، لتحمل  الماء والغبار والعرق.

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