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تكنولوجيا

بسعر مخفض.. TCL تطلق TABMAX وKTABMID بتقنية حماية ذكية للعين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:01 م
جهاز TABMAX اللوحي
جهاز TABMAX اللوحي
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة TCL، بطرح هواتفها الذكية تحت شعار خاص يطلق لأول مرة هذا العام، والآن تتطلع إلى تكرار ذلك مع أجهزتها اللوحية، فقد كشفت الشركة الصينية عن جهازي TCL 10 TABMAX و KTABMID خلال مشاركتها بمؤتمر IFA 2020 ببرلين.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، يأتي جهاز TABMAX بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 10.36 بوصة، كما ويستخدم تقنية معالجة الصور NXTVISION من TCL، وتقول الشركة إن الجهاز اللوحي يوفر "حماية ذكية للعين" تضمن لك تقليل الضوء الأزرق وتحذيرات مرئية عندما يقترب وجهك من الشاشة.


ويعمل جهاز TABMAX، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع MT8768T ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وكما يعمل ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة.

TCL 10 TABMID

ويضم جهاز  TABMAX اللوحي، كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكنها تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية عزل الضوضاء.

ويتوفر تابلت TABMAX ، بسعر 249 يورو أو 299 يورو لطراز LTE (أي ما يعادل 4.286 جنيها مصريا)، مع ملحقات اختيارية مثل القلم ولوحة المفاتيح المنفصلة بسعر منفصل.

وبينما يتوفر تابلت TCL 10 TABMID بسعر 229 يورو، مقابل شاشة من نوع  IPS، بقياس 8 بوصة، وبدقة 1200 × 1290 بكسل، وتتميز بتقنية NXTVISION.

ويعمل جهاز TCL 10 TABMID،بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت ، إلى جانب بطارية أصغر بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة.

ويقدم تابلت TCL 10 TABMID، كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل الكاميرا فوق الشاشة، ومن المقرر إطلاق الجهازين في الربع الأخير من العام الجاري.
TCL fleshes out its mobile line-up with two affordable tablets #rwanda #RwOT 山の日 - MrLiambi's blog
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