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تكنولوجيا

TCL الصينية تطلق هاتف 10 Pro.. مواصفات ممتازة وسعر مناسب..صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:11 ص
TCL الصينية تطلق
TCL الصينية تطلق هاتف 10 Pro.. مواصفات ممتازة وسعر مناسب
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة TCL الصينية للهواتف الذكية عن هاتفها الجديد TCL 10 Pro من سلسلة 10، والذى يأتى بمميزات رائعة مقارنة بالسعر المتوسط المعروض به. 

وبحسب موقع phonearena التقني، يأتي هاتف TCL 10 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED، بمعدل تحديث 60Hz، ودقة 2340 في 1080، بحواف صغيرة للغاية، وببصمة إصبع فى الشاشة نفسها.

TCL 10 Pro

ويتميز هاتف TCL 10 Pro بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 675 SM6150، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة راما سعة 6 جيجابايت، كما يعمل على نظام تشغيل Android 10.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوى هاتف TCL 10 Pro على كاميرا خلفية رباعية، بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 16 ميجابكسل Ulrta Wide فائقة الاتساع، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للعمق، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجا بكسل ماكرو، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مناسبة.

Hands on: TCL 10 Pro review | TechRadar

ويحتوي هاتف TCL 10 Pro على بطارية سعة 4550 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 3.0، وهو متاح فى لونين هما الرمادي والأخضر الزيتي، أما بالنسبة للسعر فيأتي هاتف TCL 10 Pro بسعر  250 دولار أمريكي ما يعادل بالمصري 4000 جنيه مصري.

Can't afford a Galaxy S10? Get a TCL 10 Pro, the prettiest new ...
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