رسميا.. TCL تعلن عن أحدث هواتفها TCL 10 Plus وTCL 10 SE.. صور

أطلقت شركة TCL الصينية، أحدث هواتفها الذكية وهي TCL 10 Plus وTCL 10 SE في الأسواق الروسية، حيث يأتي كلا الهاتفين ضمن فئة الهواتف المتوسطة لهذا العام، والتي تشمل بطارية كبيرة، مع نظام التشغيل Android 10، ولكن لم تكشف الشركة الصينية أي تفاصيل عن سعر هذه الهواتف، أو موعد توفرها بالأسواق، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





مواصفات هاتف TCL 10 Plus





يشمل هاتف TCL 10 Plus، شاشة بقياس 6.53 بوصة، من نوع AMOLED، بدقة عرض 1080 x 2340 بيكسل، كما تضم الشاشة نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية مع مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل.





ويقدم هاتف TCL 10 Plus، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل يدعم أحدهم تصوير ماكرو.





ويعمل هاتف TCL 10 Plus، بمعالج من نوع Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة ببطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويحتوي هاتف TCL 10 Plus، بطارية بقوة 4500 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، إلى جانب دعم تقنية NFC.





مواصفات هاتف TCL 10 SE





ويتميز هاتف TCL 10 SE، بشاشة بقياس 6.52 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض HD+، مع كاميرا أمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل أيضا في نوتش على شكل قطرة ماء، ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم أفقي، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.





ويحتوي هاتف TCL 10 SE، بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة شحن 15 واط، مع دعم تقنية NFC، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.