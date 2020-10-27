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توك شو

جريمة قتل مكتملة الأركان.. الأمومة والطفولة عن وفاة رضيع من الجوع.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:30 م
طفل رضيع
طفل رضيع
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محمود محسن
قال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه علم بخبر وفاه طفل رضيع تركه أبواه لمدة 9 أيام بدون طعام من مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدا أنه تم التواصل مع النيابة المختصة وتبين أن الواقعة حدثت جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الزوجين.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الزوجة تركت بيت الزوجية في يوم 17 أكتوبر الماضي وتوجهت إلى بيت أسرتها والزوج يؤكد أنه لم يعلم وعاد إلى المنزل بعد 9 أيام ووجد الطفل متوفي .

وتابع رئيس خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة أن التقرير المبدئي لسبب الوفاه قد جاء نتيجة نقص الطعام ومنع الطعام والشرب لمدة طويلة والواقعة ليست ظاهرة متكررة ولكنها مسلسل العنف ضد الأطفال.

وأشار عثمان إلى أن الأم تجردت من مشاعر الأمومة الكاملة نتيجة خلافات وتترك طفل رضيع بمفرده ودون أن يكون أي شخص معه مؤكدا أن الأب كان في عمله والأب والأم أخطئوا في حق الطفل الرضيع.

وقال رئيس خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة أن ما تم مع الطفل الرضيع هي جريمة قتل مكتملة الأركان . 

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