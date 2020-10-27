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تكنولوجيا

ريلمى تطلق هواتف Realme 7 رسميا فى السعودية .. سعر ومواصفات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:01 م
ريلمى تطلق هواتف
ريلمى تطلق هواتف Realme 7 رسميا فى السعودية
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ندى على
أعلنت شركة ريلمى الصينية، منذ أسبوع، عن مجموعة هواتفها الجديدة Realme 7 وهى عبارة عن هاتفين هما Realme 7 وRealme 7 Pro ، وأطلقت الشركة أمس هواتفها فى المملكة العربية السعودية، بسعر حوالى 1000 ريال سعودى أى ما يعادل 4184 جنيه مصرى، وتتميز الهواتف بعدد من الخصائص الكبيرة على الرغم من سعرها المتوسط أبرزها :  


مواصفات هاتف Realme 7

وحسب موقع GSMArena  يأتي هاتف Realme 7، بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وهو أول إصدار لشركة ريلمي يعمل بمعالج من نوع Helio G95 . 

ويحتوي هاتف Realme 7، على بطارية كبيرة بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، لشحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 65 دقيقة.

وبالنسبة للكاميرا، يضم هاتف Realme 7، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والعدسة الرابعة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع الكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وينطلق هاتف Realme 7، بنظام تشغيل Android 10 وواجهة Realme UI، بينما يأتي بقارئ بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، ويمتلك ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. 

هاتف Realme 7 Pro

يعمل هاتف Realme 7 Pro ، بمعالج من نوع Snapdragon 720G، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، مع بطارية بقدرة 4500 ملل أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة.

ويأتي هاتف Realme 7 Pro، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، وتمتاز الشاشة بخاصية Always-on، كما تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة مدمجة.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Realme 7 Pro، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682 ، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والأخيرة للتصوي ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وكما يأتي هاتف Realme 7 Pro ، بتقنية Dolby Atmos مع مكبرات صوتية استريو، ويضم هاتف إلى جانب مدخل 3.5مللميتر للسماعات، مع منفذ USB-C، وفتحة لبطاقة microSD، كما يدعم NavIC، و GPS بنطاق ترددي مزدوج، ويدعم تصميم الهاتف مقاومة قطرات الماء.


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