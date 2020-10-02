بطارية تدوم 57 ساعة.. أبرز الاختلافات بين وحش الطاقة Realme C15 وهاتف ريلمي 5i

الهواتف الذكية حول العالم، بعدد من الهواتف المتوسطة والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ولتي تأتي بمواصفات متقدمة وأداء جيد تنافس بها الشركات الأخرى بالأسواق. احتلت العلامة التجارية الشهيرة ريلمي Realme ، التابعة لشركة أوبو Oppo الصينية، أسواقحول العالم، بعدد من الهواتف المتوسطة والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ولتي تأتي بمواصفات متقدمة وأداء جيد تنافس بها الشركات الأخرى بالأسواق.





ومن ضمن هذه الهواتف هاتفا Realme C15 و Realme 5i ، حيث أعلنت العلامة التجارية الصينية، مؤخرا عن وحش الطاقة في الأسواق المصرية، وهو هاتف اقتصادي بميزانية منخفضة يأتي مع بعض المواصفات الرائعة، من بينها كاميرا خلفية رباعية وبطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة تدوم ل 57 ساعة إذا كان الهاتف في وضع الاستعداد و 46 ساعة إذا كان في وضع التشغيل.









وفيما يلي نستعرض أبرز الاختلافات في المواصفات بين هاتي الفئة المتوسطة من ريلمي Realme C15 و Realme 5i:









- السعر:





يبلغ سعر هاتف Realme C15، 135 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2126 جنيها مصريا)، في حين يبلغ سعر هاتف Realme 5i، حوالي 160 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2519 جنيها مصريا).





- المعالج ونظام التشغيل:





يمكن الفرق الأكبر بين هاتفي ريلمي Realme C15 و Realme 5i، في مجموعة الشرائح حيث يعمل هاتف Realme 5i، بمعالج ثماني النواى من نوع Snapdragon 665، ويعمل بنظام Android 9 Pie، بينما يأتي هاتف Realme C15 بمعالج من نوع Helio G35، ويعمل نظام تشغيل Android 10.









- الكاميرا الأمامية:





يتكون هاتف Realme C15، من كاميرا أمامية داخل وتش صغير فى أعلى منتصف الشاشة والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، بينما يأتى Realme 5i، بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي داخل نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة أيضًا بنفس الدقة 8 ميجابيكسل.





- الشاشة:





يقدم وحش الطاقة Realme C15، شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبدقة +HD ، مع طبقة حماية للشاشة من نوع زجاج Corning Gorilla، بينما يأتى Realme 5i بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS.









- الكاميرا الخلفية:





يأتي هاتفي ريلمي بإعدادات كاميرا خلفية رباعية، حيث يتكون هاتف Realme C15، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة ب f/2.2 ، والثانية كاميرا بعدسة من زاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل ، وفتحة عدسة ب f/2.25 ، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 ، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 ، بينمايتكون هاتف Realme 5i بكاميرا أساسية رباعية بدقة 12 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل،





- البطارية:





يحتوي هاتف Realme 5i،الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة ببطاريةبسة 5.000 ملل أمبير في الساعة، بينا يعمل وحش الطاقة ببطاري تدوم مدة 57 يوما، بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة،تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، من خلال منفذ شحن microUSB.





- الذاكرة والألوان:





يتوفر هاتف Realme C15، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ب 64 أو 128 جيجابايت، في لونين هم الأزرق والفضي، ويتوفر هاتف Realme 5i، بلونين هما الأخضر والأزرق، بذاكرة وصول عشوائى سعة 3 و 4 جيجابابت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت.