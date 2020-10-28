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نيفين القباج: الرئيس السيسي وجه بدعم الطلاب غير القادرين حتى المرحلة الجامعية.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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إبراهيم القادري
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لقاء عقد أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع علي مستجدات الحماية الاجتماعية وخصوصا في مجال التعليم، مؤكدة ان التعليم ضرورة ملحة للدولة المصرية ككل .

واضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الطلاب غير القادرين حتى المرحلة الجامعية، للجميع وليس للمتفوقين منهم فقط، بشرط نجاحهم في المراحل التعليمية .

وأوضحت نيفين القباج ، أن هؤلاء الطلاب سيتاح لهم مبالغ مادية ايضا للانفاق علي مصروفاتهم اليومية وهذا حتى لا يحرم احد من التعليم سواء بسبب الفقر او الاعاقة، ونقوم بعمل وحدات تضامن اجتماعي داخل الجامعات هذه ايضا داخل مبادرة الرئيس .

وتابعت : أن الرئيس السيسي وجه بزيادة أعداد الطلاب في مظلة الدعم التعليمي إلى 5 ملايين طالب، وسنسن قانونا يجرم حرمان الأطفال من التعليم، كما أطالب بتطبيق قواعد قانون العقوبات على الأسر المهملة؛ لان الطفل ليس ملكية خاصة  .

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