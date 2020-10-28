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تعليم

لا نية لتأجيل الدراسة.. وزير التعليم: ضوابط لتقنين العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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أ ش أ
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على وضع ضوابط؛ لتقنين العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة واللغات، والمعاهد القومية والمدارس الدولية؛ لضمان استقرار العملية التعليمية، والحفاظ على حق الطلاب في التعلم، وعدم الزج بهم في مسائل المصروفات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر تلك الضوابط قريبا، وسنتابع تنفيذها بكل دقة.

وأضاف الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الوزارة تتعامل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع جائحة كورونا؛ لحماية أولادنا وتنوي استكمال العام الدراسي بالكامل تحت كل الظروف، ولا نية لإلغاء أو تأجيل كما يحلو للبعض أن يروج".

واستطرد "نتمنى أن يلتفت الجميع إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة، وأن نشجع أولادنا على التعلم، وألا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة، ونتحدث عن شائعات لا تكاد تتوقف ليل نهار؛ لإلهائنا جميعا عن التعلم".

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