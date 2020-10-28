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رياضة

فيروس كورونا فرقهما.. محمد زيدان يوجه رسالة لابنه بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة.

وظهر فيها مع ابنه وبدأ زيدان بوضع صور له للاحتفال بعيد ميلاده موجهًا رسالة إليه.

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وكتب معلقا على الصور: "لا أصدقك انك اتممت عامك السادس، لونك المفضل هو الأحمر لأنك قلب جميل، أنا أكره كورونا جدا لأنها لا تجعلنى أراك مثلما كنت معتادًا، انا احبك واشتقت إليك كثيرًا يا حبى".

وكان محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق صرح لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا".

وأضاف: "وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة ثم انتقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة.

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