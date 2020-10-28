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محافظات

محافظ الجيزة مهنئا الرئيس السيسي بالمولد النبوي: كلل الله خطاكم بالنجاح

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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محمد الصاحى

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1442 هـ.


وجاء نص الرسالة التي بعثها محافظ الجيزة: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات ويديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير".


كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر  والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف داعيا المولى سبحانه ان يعيده على مصرنا الحبيبة والامتين العربية والإسلامية بالخير والبركات وان يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

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