لا حدود للإبداع.. «داليا» فنانة تشكيلية تستخدم الأطعمة المختلفة في رسم المشاهير

لا حدود لإبداع الفنان وتميزه .. هذا ما أثبتته الفنانة التشكيلية داليا حسني منذ صغرها حيث بدأت برسم البورتريهات ولوحات الـ 3D إلى أن وصل بها الاجتهاد والصدفة معًا إلى استخدام الأطعمة في رسم المشاهير من دعاة وإعلاميين وفنانين ولاعبي كرة قدم.





تقول داليا لـ " صدى البلد": " بدأت عندي موهبة الرسم منذ أن كنت في السابعة من عمري، فكنت أرسم بالألوان أي مواقف بتحصل حواليا في صورة كاركاتير ما زلت احتفظ به حتي الآن خاصة أنها كانت تنال اعجاب عائلي واساتذتي".





وبرغم تخرجها من كلية التجارة بتقدير جيد جدًا مرتفع استمرت ابنة مدينة المنصورة في الحفاظ على ممارسة موهبتها، فكانت في المرحلتين الإعدادية والثانوية ترسم لوحات 3D لأشخاص وطيور تنال إعجاب الكثيريين، ثم بوريهات باستخدام الفحم والباستل وألوان الزيت.





ازداد اهتمام صاحبة الـ 22 عامًا بالرسم خلال الجامعة وقادتها الصدفة وخيالها الواسع إلى رسم الفرعون المصري محمد صلاح بالمكرونة ليشجعها أساتذتها في الجامعة وزميلاتها ومن قبلهم عائلتها على نشر الرسمة على مواقع التواصل الاجتماعي.





بالفعل نشرتها داليا لتفاجيء بعد ساعات بأن رسمتها أصبحت " تريند" ونالت إعجاب ملايين مما شجعها على استكمال ما تفعله فأبدعت في رسم العديد من المشاهير كأمام الدعاة الشيخ الشعراوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكذلك مشاهير الفن عبر الأزمان المختلفة كأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومنير.





إضافة إلى رسمها للعديد من الأبطال والإعلاميين والممثلين كالبطل أحمد المنسي والإعلامية إسعاد يونس وسالي فؤاد، وزبيدة ثروت وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وياسين صبري وياسمين عبد العزيز و عائلة ونيس و اللاعب مؤمن زكريا.





وكذلك مشاهد من الأفلام كمشهد كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي: " لازم البوفيتيك علشان ما حدش يقول حااااجة" من فيلم الحفيد، و مشهد لمحمد هنيدي من فيلم: "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وأفيش فيلم سفينة تايتنك وغيرهم الكثير والكثير.





تستخدم داليا في روسوماتها كل ما يخطر علي بالك من الأطعمة بداية من الصوصات كالكاتشكب والفراولة والكراميل إلى العسل الأبيض والأسود والجيلي والسكر والمربي والبسكويت والبطاطس والفارمسيل والبقسماط والملح لترسم بالملعقة وفرشاة الطعام وأحيانا تستخدم الخلة.





تستغرق في الرسمة الواحدة من ساعتين إلى سبع ساعات حسب عدد الاشخاص في الرسمية وتفاصيلها، فقد يكون بعضهم بحجم الجنيه، كما أنها توثق معظم روسماتها في فيديو لا تتعدى مدته الـ 5 دقائق وسط رؤية وخيال مميزين، وقائمين على كثرة الإطلاع لكل ما هو غير تقليدي.





أعجب الكثير مما رسمهم داليا بفنها بل شاركوا روسماتها من أنفسهم على صفاحاتهم الرسمية مع تعليقات طريفة، ومنها تعليق الفنان محمد صبحي لها قائلًا: " ابنتي داليا حسني قررت ترسمنا بشكل مختلف ومبدع.. بشكررها جدًا جدًا على مجهودها، كذلك علقت لها اسعاد يونس على صفحتها الرسمية قائلةً: " تسلم ايدك يا داليا!! حلوة أوي".





لم تقف موهبة داليا عند هذا الحد لكنها دائمًا ما تطور من نفسها فرسمت مؤخرًا بالخط العربي العديد من اللوحات كان آخرها في حب النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم- ووثقته في فيديو على صفحاتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام تضامنًا مع الأحداث الأخيرة من الإساءة لنبي الرحمة وايذاء مشاعر مليار ونصف مسلم وأكثر .





داليا أيضًا تصمم أزياء لبعض الفنانات أثناء رسمهم وذلك يرجع إلى شغفها وحبها للعرائس منذ أن كانت في السادسة من عمرها فكانت تصمم بشكل يومي أزياء لعرائسها حتى من ملابسها وكانت والدتها تشجعها على ذلك كثيرًا، ويدعمها أفراد عائلتها من الدتها وأخواها وأختها وأقاربها.









كانت داليا تأكل روسماتها في البداية، لكن بعد أن طلب منها متابعيها الاحتفاظ بها قررت ذلك بمادة صنعتها لنفسها وقررت الاحتفاظ بسرها تسمح ببقاء الرسمة ثابتة أطول وقت ممكن وهذا يحقق لها المزيد من التميز خاصةً إلى طلب روسماتها متابعين لها مشاهير أو غير مشاهير.





تطمح داليا خلال والفترة المقبلة إلى الرسم بالورد، وترى أن الفنان المصري والعربي لا يقل مكانةً عن أي فنان عالمي، فيجب أن يصل صدى لوحاته إلى العالم أجمع، خاصة أننا بلد الفن والحضارة والنجاح لا يعرف سقفًا بعينه، كما أن الفن الحقيقي قائمًا على التحدي والقدرات وتطوير الأفكار بما يسبب بهجة وسعادة لمن يراه.



