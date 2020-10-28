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الخارجية الأمريكية: نرفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا..وهذا هدف واشنطن..فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:57 م
ساميويل وربيرج ا
ساميويل وربيرج ا
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إبراهيم القادري
قال ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ضد أى تدخلات أجنبية في ليبيا والولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وهذا لأن خطوة وقف إطلاق النار هي خطوة جادة ومهمة .

وأضاف وربيرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن، ان وجود الإرهابيين ووجود المرتزقة والقوي العسكرية المختلفة في ليبيا يمثل خطرا ليس لليبيين فقط ولكن المصريين والجزائريين وجميع من في القارة الافريقية ونتطلع الي منتدى الحوار السياسي الليبي ونتوقع ان جميع الدول في المنطقة وخارجها سيحترم الاتفاق.

وأوضح وربيرج، أن أمريكا ومصر والعديد من الدول يحاولون ان يتوصلوا الي حل سياسي ليبي ليبي وليس من حق أي دولة التدخل في الشئون الليبية لافتا الي ان الفوضى في ليبيا تمثل خطرا كبيرا .

وتابع : ان جميع الدول يجب عليها احترام رغبة الشعب الليبي وهدف الولايات المتحدة هو رؤية ليبيا مستقرة ومزدهرة ولديها امن وان يستمتع الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار وهذا لن يحدث إلا بعد خروج القوى الخارجية منها وهذا يجب ان يحدث خلال 90 يومًا.

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