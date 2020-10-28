أخبار التوك شو| مستشار المفتي يكشف رسائل السيسي.. متحدث الوزراء يعلن سبب مد فترة التصالح

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.



قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء ، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل ، جاء بناءً على مناشدة المواطنين الذين لهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن.

وأضاف " نادر سعد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " على قناة " dmc " ، أن التصالح ليس مجرد مبلغ مادي يُدفع فقط ، ولكن هناك أوراقا أيضًا يجب تسليمها ، وهذه الأوراق تُستغرق وقت، لذلك قررت الحكومة الاستجابة لمناشدتهم وإعطاء مُهلة لهم من خلال مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل .





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه كان هناك تخوف قبل إجراء إمتحانات الثانوية العامة الأخيرة مؤكدا انه رغم هذا التخوف تم أداؤها بنجاح كبير.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه سيكون هناك اجراءات احترازية غير مسبوقة مشيرا إلى ان مجلس الوزراء والصحة قدما تقريرا عن إصابات كورونا وتم التأكيد ان هناك 14 محافظة في مصر بها صفر إصابات.





أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن كلمة الرئيس اليوم هي كلمة رصينة وجامعة لأنها تحت عنوان الوعي ثم السعي لأن قضية الوعي هامة وأراد الرئيس أن يوصل للناس أن ما يحدث من تشويه للرموز الدينية هي بمثابة الفهم الخاطئ للنصوص.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن ما يتم من إساءة بمثابة تصدير الصورة الغير صحيحة للأخر عن الدين الإسلامي مشيرا أن ما بذل من خلال المؤسسات الدينية جهد كبير من أجل العمل على تصحيح مفهوم الدين لدى البعض.

فى 3 دقائق| طريقة الحصول على شقة مدعمة من وزارة الإسكان.. فيديو قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إنه من يوم الأحد المقبل سيتم بدء طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل. وأضاف متحدث الإسكان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الأعلان الـ 14 لـ الوحدات كاملة التشطيب، لجميع الوحدات.



قال السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم في الاتحاد الافريقي ورئيس مجلس السلم والامن الافريقي، إن المجلس أدان ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أفريقيا وخاصة في ليبيا .

وأضاف أسامة عبد الخالق في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مجلس السلم والأمن الافريقي أجمع على خطورة ظاهرة نقل المقاتلين الأجانب إلى أفريقيا".

إسلام عنان: الصحة العالمية سجلت أكثر من مليوني إصابة بكورونا خلال أسبوع ..فيديو أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الصحة العالمية سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي. وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا اقترب من 44 مليونا بعدد وفيات تجاوز مليون و174 ألفا.

تنسيقية شباب الاحزاب تكشف جهود أعضائها في ظل أزمة كورونا.. فيديو قالت ايمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب على مستوى العالم يعني تمكين من لديه خبرات، ومن لديه ملفات، و من عاصر مجموعة من التغيرات الأساسية فبتالي أصبح له أفكار يستطيع من خلالها تلبية آراء الشارع ، مستشهدة بكلمة الرئيس " السيسي "حول كلمة " أن القيادة السياسية تقول ليست الفكرة في تمكين أعداد معينة من الشباب". وأضافت إيمان طلعت في لقائها مع الاعلامي مصطفى أبو عطا ببرنامج " قلب مصر " المُذاع على قناة " الحدث اليوم "، أن منذ بداية دعم الرئيس " السيسي لمنظمة " شباب الأحزاب والسياسيين " في عام 2016 ، والمُؤتمرات الشبابية ، والمنتديات العالمية ، والمنتدى العربي الأفريقي أيضًا ، وسماعه لآرائهم أدى لوجود شباب مؤهل وقادر ومتمكن ، وبالتالي ظهور الأكاديمية الوطنية.

سرقة أفريقيا.. ناشط كونغولي يستعيد بالقوة آثارا من متحف اللوفر الفرنسي..فيديو عرضت قناة العربية فيديو لناشط كونغولي "يستعيد بالقوة" آثارا من متحف اللوفر الفرنسي . وأضاف الفيديو أن الناشط الكونغولي انتزع قطعة اثرية معروضة في متحف اللوفر الفرنسي احتجاجا علي ما وصفه بأنها "سرقة اثار افريقية".

لنصرة النبي.. حجب المنتجات الفرنسية فى متاجر الأردن..فيديو أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها استجابة عدة متاجر في الأردن لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وفق ما شُوهد في سوبر ماركت في عمان . وشُوهدت المنتجات في سوبر ماركت "ياسر مول" مغطاة بلافتة كتب عليها: "لنصرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تمت مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية".



قال الإعلامي تامر أمين إنه كان يجهز مداخلة مع الفنانة وفاء عامر، ولكن الوقت الخاص بالحلقة أوشك على الانتهاء، وتمت استضافة الإعلامي الكبير مفيد فوزي.