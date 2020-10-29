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اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض البدائل المقترحة لتطوير المناطق غير المخططة في القاهرة والجيزة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المقترحة، لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم البدء بتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميم التجربة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير العمران المصرى القائم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، تشمل فتح محاور مرورية، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

وكذلك إعادة تخطيط تلك المناطق بما يرفع من كفاءة العمران بها، ويمكنها من أداء الأدوار المطلوبة منها، حيث إن العمران هو وعاء التنمية.

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