نجلاء بدر تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو

التقى "صدى البلد" الفنانة نجلاء بدر على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تتواصل فعالياته حاليا.

وكشفت الفنانة نجلاء بدر عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" المنتظر عرضه فبراير المقبل، وتشارك في بطولته أمام مي عمر.

كما تحدثت نجلاء بدر عن فيلمها المقبل وجديدها الفني خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الحديث لكواليس مشاركتها في مهرجان الجونة ورأيها في هذه الدورة.

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.









الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.







