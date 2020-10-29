AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
التقى "صدى البلد" الفنانة نجلاء بدر على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تتواصل فعالياته حاليا.


وكشفت الفنانة نجلاء بدر عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" المنتظر عرضه فبراير المقبل، وتشارك في بطولته أمام مي عمر.


كما تحدثت نجلاء بدر عن فيلمها المقبل وجديدها الفني خلال الفترة المقبلة.


وتطرق الحديث لكواليس مشاركتها في مهرجان الجونة ورأيها في هذه الدورة.


يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.


الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تتألق في افتتاح مهرجان الجونة

ياسمين صبري: مش هعمل سينما إلا لما كل دور العرض تفتح

علا رشدي: شعري ده يا جماعة طبيعي 100%؜ أنا سويته على الهادي

بفستان منقط.. ليلى علوي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة

سارة حناشي تثير الجدل بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

محظوظة بوجوده فى حياتى.. آيتن عامر تتغزل فى زوجها محمد عز العرب

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض شروط المصري البورسعيدي لضم العراقي

إسقاط طائرة مسيرة تركية.. كاراباخ تعلن ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان إلى 1119 شخصاً

مستشار سابق بوزارة الري: هناك رعونة من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.. فيديو

قبل الشراء.. اعرف مميزات وعيوب شانجان الصينية

وفاة فتاة الداليت.. لماذا تتعرض نساء المنبوذين في الهند للعنف الجنسي؟

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها