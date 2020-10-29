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أخبار العالم

الإمارات تسجل 1312 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:39 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 130,573 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


وأوضحت الوزارة أن الفحوصات أسفرت عن كشف 1,312 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 130,336 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 488 حالة.


وأهابت الصحة الإماراتية بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.


وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,500 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 126,147.

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