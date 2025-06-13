على طريقة لام شمسية..القبض على شخص بتهمة التحـ.رش داخل مركز تعليمي ببورسعيد|فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بالأطفال أثناء عمله بأحد المراكز التعليمية ببورسعيد.

ضبط متحرش

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم قام بتصويره منذ 3 سنوات ، إبان فترة عمله بأحد المراكز التعليمية ببورسعيد ، كما تم تحديد الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو وبسؤال أحدهم أيد ما سبق.

النيابة تحقق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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