إصابة سائق أثناء ري أرضه الزراعية في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة إصابة سائق أربعيني، أثناء قيامه بري أرضه الزراعية، حيث أصيب بجروح قطعية واشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما.

يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو "سلمان ع. س. ا"، 42 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرأس والوجه، مع اشتباه ارتجاج في المخ، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي نظرًا لسوء حالته الصحية.

وبالانتقال والفحص، وسؤال زوجته "عزة ك. ا. ر"، 40 عامًا، ربة منزل، وكذلك شاهد الواقعة "مبارك ا. ت. ع"، 70 عامًا، مزارع، ويقيمان بذات الناحية، أكدا أنه أثناء قيام المصاب بري أرضه الزراعية وتشغيل ماكينة الري.

التف طرف من جلبابه على سير موتور الماكينة، ما أدى إلى سحبه واصطدام يده الحديدية برأسه، فتسبب له في إصابات بالغة.

وأشار الشاهد وزوجة المصاب إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فيها، حيث أكدا أن ما حدث كان نتيجة حادث عرضي أثناء التشغيل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.