شهيد العمل.. مصرع كهربائي صعقًا أثناء تركيب إنارة حفل زفاف في المراغة

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب في أواخر العشرينات من عمره مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بتركيب إنارة لحفل زفاف بدائرة المركز، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول المدعو "علي م. ج. م"، 28 عامًا، كهربائي بمحل فراشة، ويقيم بقسم طهطا، إلى مستشفى المراغة المركزي جثة هامدة، بدعوى تعرضه لصعق كهربائي.

وبالانتقال إلى المستشفى وسؤال والده، 72 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات العنوان، بالإضافة إلى أحمد م. خ. م، 25 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

وكذلك شاهد الواقعة "يوسف م. م. س"، 19 عامًا، عامل بمحل الفراشة، ويقيم بدائرة مركز طهطا.

أكدوا أنه أثناء قيام المتوفى بتركيب إنارة حفل زفاف خاص بالثاني بدائرة المركز، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال.

وأوضحوا أن ما حدث كان نتيجة حادث عرضي، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفوا وجود أي شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صدمة عصبية ناتجة عن صعق كهربائي".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.