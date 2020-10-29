ضبط 46 طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك داخل 4 مصانع بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢٥ طن حلوى المولد ومكسرات وعسل جلوكوز بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر وألف عبوة فارغة و١٤ ماكينة منتج نهائى ومستلزمات تعبئة وإنتاج، داخل مصنع لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص بمدينة نصر.





كما تم ضبط ٨ أطنان "حلوى المولد – عسل جلوكوز – سكر حر" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بالزاوية الحمراء.





وفى منطقة الوايلى، تم ضبط ٧ أطنان "حلوى المولد – شيكولاتة – سكر حر – دقيق فاخر" و٢٤٠ عبوة زيت طعام بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج داخل مصنع لإنتاج الحلوى.





وضبط ٦ أطنان "حلوى المولد – نشا – عسل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بمصنع لإنتاج الحلوى بباب الشعرية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.