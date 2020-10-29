فحص 578 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما.





أكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.





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من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ 578 ألفا و143 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا على أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.



