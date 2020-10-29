هاني شاكر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأ الفنانة هاني شاكر الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام"

و كتب هاني شاكر قائلًا: "كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام وسعاده وهنا بمناسبة #المولد_النبي_الشريف سيدنا #محمد عليه افضل الصلاة والسلام ❤"



فيما أعلن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عمل فنى يجمعه بالمطرب أحمد سعد قريبا.



من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.