AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني شاكر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:39 م
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
محمد بدران

هنأ الفنانة هاني شاكر الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام"

و كتب هاني شاكر قائلًا: "كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام وسعاده وهنا بمناسبة #المولد_النبي_الشريف سيدنا #محمد عليه افضل الصلاة والسلام ❤"

فيما أعلن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عمل فنى يجمعه بالمطرب أحمد سعد قريبا.

من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية مهنئا شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي: بارك الله جهودكم في نشر صحيح الدين

السيسي يهنئ المصريين بمناسبة حلول المولد النبوي

السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف

"مدبولي" يهنئ شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعد تصدر المولد النبوي السوشيال ميديا.. تعرف على تهنئة المواطنين للرسول في ذكراه

أحمد شوبير يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في ألمانيا

رانيا يوسف تبهر متابعيها بإطلالة جديدة من الجونة السينمائي|صور

تأجيل مباريات نصف ونهائي دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أول تعليق رسمي من الكاف على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

7000 جندي واجتماع لمجلس الدفاع .. ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

خاص| سام أبراهام: أنتظر إشارة منتخب مصر.. أشبه صلاح في 3 أشياء.. والأهلي خسر رمضان صبحي

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بعد الشفاء.. دراسة تكشف عن 5 أعراض تحدد خطورة فيروس كورونا

نُقلت إلى مستشفى مرتين.. صبغة الحواجب كادت تنهي حياة امرأة ثلاثينية.. اعرف القصة

بالأحمر الناري.. زينب غريب بإطلالة مثيرة من مهرجان الجونة