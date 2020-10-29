إياب نصف نهائي أفريقيا.. الكاف يؤجل والرجاء يرفض والزمالك آخر من يعلم

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن تفاصيل جديدة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال المصدر ذاته إن مسئولي الكاف وضعوا يوم 4 نوفمبر القادم موعدا لإقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء البيضاوى و27 من نفس الشهر للمباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
وأضاف : مسئولو الرجاء المغربي اعترضوا على إقامة إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 4 نوفمبر المقبل بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الفريق بفيروس كورونا وعدم تعافى المصابين.
لفت إلى أن مسئولى الفريق المغربي طالبوا الكاف بإقامة مباراة الإياب امام الزمالك أحد يومى 21 و 22 نوفمبر القادم بدلا من يوم 4 من الشهر ذاته إستنادا الى قيام الكاف بتأجيل المباراة النهائية للبطولة القارية.
شدد على أن بيان الكاف لم يتضمن أى إعلان عن مواعيد مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء والمباراة النهائية وإرجاء ذلك الى ما بعد التوصل الى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف.