AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشارة الصحة بولاية أمريكية ترتدي زي مهرج أثناء الإعلان عن وفيات كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:31 م
مستشارة الصحة بولاية
مستشارة الصحة بولاية أمريكية ترتدي زي مهرج
Advertisements
على صالح
ارتدت مستشارة الصحة في ولاية أوريجون الأمريكية زي مهرج للإعلان عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية، في واقعة أثارت التعجب والجدل.


كلير بوتشي، العضوة البارزة في هيئة الصحة في ولاية أوريجون، كانت لديها ابتسامة حمراء كبيرة مرسومة على وجهها وارتدت سروالًا أصفر فاتحًا للإعلان الرسمي.


وقالت: "حتى اليوم، كانت هناك 38160 حالة إصابة بـ كوفيد 19 في ولاية أوريجون، مع تسجيل 390 حالة جديدة اليوم، وللأسف، نبلغ أيضًا عن ثلاث وفيات اليوم، وبذلك يصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ كوفيد 19 على مستوى الولاية إلى 608".


وانضم إلى بوتشي زميل يرتدي زي حيوان بينما ذهبا ليصفا كيف يمكن لسكان ولاية أوريجون الاحتفال بعيد الهالوين بأمان رغم تفشي الوباء.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش الرعب.. حرائق الغابات تقتل طفلًا بجوار كلبه في مشهد أليم

صحف الإمارات اليوم.. خليفة بن زايد يوسع صلاحيات جهاز أبوظبي للمحاسبة.. العراق يرفض تدخلات تركيا وإيران.. كورونا يتوحش في أوروبا.. والصحة العالمية تستبعد عودة الحياة إلى طبيعتها قبل 2022

أكثر من مليون وفاة عالميا بسبب كورونا.. الولايات المتحدة الأولى

دولتان أوروبيتان تعلنان الطوارئ بسبب كورونا

كورونا يتوحش في الهند ..رعب الـ 100 ألف يلوح من جديد

فوتشي يصدم الجميع ويتحدث عن سيناريو قاتم بشأن تفشى كورونا في أمريكا

ترشيحاتنا

فضيحة مطار الدوحة.. السلطات القطرية تفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات

للمسلمين الحق في ذبح الفرنسيين.. تويتر يحذف تويتة خطيرة لـ مهاتير محمد

شطة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي افريقيا: أنا في ذهول

إنجاز تاريخي.. الفيلم المصري ستاشر يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان

مصطفى بكري: الأيام القادمة صعبة وهناك استهداف لمصر.. فيديو

محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة كلب بـ فرو أخضر اللون تثير الدهشة.. شاهد

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة| سجادة سوداء بدلا من "الحمراء" في مدخل مهرجان كان| صور