حكاية سيارة لامبورجيني المصنوعة للرد على فيراري

علامة لامبورجيني من أكثر السيارات فخامة بالعالم ، ولكن هل تساءلت مسبقا عن من هو صاحب السيارة ن وكيف بدأت انطلاقتها .



كما يعود اسم السيارة الشهيرة إلى الإيطالي فيروتشيو الذي ولد عام 1916 لأسرة تعمل في مجال الزراعة ، ولكنه لم يحب ذلك ولكنه اتجه للعمل في الآلآت الميكانيكية ، وشارك في الحرب العالمية الثانية ، وبعد انتهائها أقام ورشة صغيرة لصناعة الجرارات الزراعية ، وذلك استخدام كمية هامة من الآليات العسكرية المدمرة من بقايا الحرب



كما حقق الشاب الإيطالي حينها أرباحا هائلة من فكرته ، ليصبح احد الأثريا بإيطاليا ويتجه لشراء أشهر السيارات وقتها ، وهي من نوع فيراري ليلاحظ فيها خلل ميكانيكي بمستوى القابض ، وقرر نقل ذلك الامر ونصيحته لإصلاحها إلى الإيطالي الشهير إنزو فيراري مؤسس ماركة " فيراري " الالذي رفض بشدة وصف لامبورجيني بالجاهل .



وهذا التصرف اثار غضب لامبورجيني البالغ ، وقرر إنتاج سيارة تتلافى ذلك العيب وتتفوق على فيراري فصنع سيارة Lamborghini 350 GTV، والتي عرضت خلال أكتوبر 1963 بمعرض تورينو للسيارات، وبيعت منها 13 نسخة ، وحققت نجاحات ضخمة، ما دفع صاحبها لإنتاج سيارات رياضية أخرى بأفضل المحركات والتقنيات



