AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حكاية سيارة لامبورجيني المصنوعة للرد على فيراري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
علامة لامبورجيني من أكثر السيارات فخامة بالعالم ، ولكن هل تساءلت مسبقا عن من هو صاحب السيارة ن وكيف بدأت انطلاقتها .

كما يعود اسم السيارة الشهيرة إلى الإيطالي فيروتشيو الذي ولد عام 1916 لأسرة تعمل في مجال الزراعة ، ولكنه لم يحب ذلك ولكنه اتجه للعمل في الآلآت الميكانيكية ، وشارك في الحرب العالمية الثانية ، وبعد انتهائها أقام ورشة صغيرة لصناعة الجرارات الزراعية ، وذلك استخدام كمية هامة من الآليات العسكرية المدمرة من بقايا الحرب

كما حقق الشاب الإيطالي حينها أرباحا هائلة من فكرته ، ليصبح احد الأثريا بإيطاليا ويتجه لشراء أشهر السيارات وقتها ، وهي من نوع فيراري ليلاحظ فيها خلل ميكانيكي بمستوى القابض ، وقرر نقل ذلك الامر ونصيحته لإصلاحها إلى الإيطالي الشهير إنزو فيراري مؤسس ماركة " فيراري " الالذي رفض بشدة وصف لامبورجيني بالجاهل .

وهذا التصرف اثار غضب لامبورجيني البالغ ، وقرر إنتاج سيارة تتلافى ذلك العيب وتتفوق على فيراري فصنع سيارة Lamborghini 350 GTV، والتي عرضت خلال أكتوبر 1963 بمعرض تورينو للسيارات، وبيعت منها 13 نسخة ، وحققت نجاحات ضخمة، ما دفع صاحبها لإنتاج سيارات رياضية أخرى بأفضل المحركات والتقنيات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعارها بالملايين وقوتها خارقة.. تعرف على سيارات ياسمين صبري ومحمد رمضان وتامر حسنى وحمو بيكا

بعد دبابة محمد رمضان.. تعرف على سعر ومواصفات أشهر سياراته.. صور

لامبورجيني تحتفل بالعيد الـ 50 لـ أوراكو..أيقونتها الخارقة

ترشيحاتنا

باتون باليه... أغنية كوميدية لـ الشرنوبي وأبلة فاهيتا عن موجة كورونا الثانية

وسط ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة ثالثة

المعلومات الكاملة عن منفذ هجوم نيس وضحاياه.. وماكرون: لن نستسلم أبدا

رئيس البرازيل: كورونا قد يكون تسرب من مختبر عسكري

أجرأهم الفستان المنقط.. إطلالات ليلى علوى في 7 أيام بـ مهرجان الجونة

تحسين وظائف المخ الأبرز.. 5 فوائد غير متوقعة لـ النعناع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة