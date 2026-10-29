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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسلحة بيضاء.. حبس المتهمين بالتسبب في مشاجرة بمدينة نصر

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بالتسبب في مشاجرة طاحنة بمدينة نصر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.


 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأنه بتاريخ 26 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص)، وطرف ثان:(4 أشخاص ، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لقيام الأول بمعاكسة الأخيرة فقامت على أثر ذلك باستدعاء باقى أفراد الطرف الثانى وقاموا بالتعدى على الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

جهات التحقيق مشاجرة مدينة نصر

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