AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
في ظل تزايد الإقبال من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ورغبة من الحكومة في توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، قام رئيس الوزراء بإعلان مدة فترة التصالج في بعض مخالفات البناء مرتين.

كانت المرة الأولى عندما مدت لنهاية شهر أكتوبر، والثانية عندما مدت لنهاية نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدة فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الماضي، وفقًا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.

ورغم أن الحكومة قامت أكثر من مرة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لا يجب على المواطنين التهاون في تقديم طلبات التصالح، لاسيما وأن القانون وضع سقفًا للحكومة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء، والتي حددها بـ 6 أشهر على أقصى تقدير.

حيث نصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه يجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهائها في سبتمبر 2020 لمدة 6 أشهر.

وبذلك فإن الحكومة في يدها أن تمد فترة التصالح في مخالفات البناء لفترات أخرى ولكن بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة التصالح في 30 سبتمبر، ما يعني أنه بحلول مارس 2021 لن يكون باستطاعة الحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

بعد تكليفات السيسي للحكومة بإنهاء الملف.. التنمية المحلية: تسهيلات للمواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء.. وخبير محليات: أتوقع إقبال المواطنين للتصالح

برلماني يطالب بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

شعب اللحظة الأخيرة.. لماذا قررت الحكومة عدم مد قانون التصالح؟

لا نية لمد فترة التصالح في المخالفات.. إسكان البرلمان تطالب الحكومة بـ 6 أشهر جديدة.. ومقترح بتخفيض رسوم مخالفات البناء 10%

مد التصالح 6 أشهر مع تسهيلات في الرسوم.. ماذا ينتظر مخالفي البناء؟

ترشيحاتنا

أندريه زكي: 3 من قيادات الكنيسة أصيبوا بكورونا فى أسبوع واحد

يجب ألا ننسى فلسطين.. روسيا: نؤيد التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

أخبار الفن .. رامز أمير يتصدر تويتر بسبب مهرجان الجونة .. وسكارليت جوهانسون تدخل القفص الذهبي

شوبير يعلق على ارتداء النني شارة قيادة فريق أرسنال بدوري أوروبا

القومي للبحوث يقدم نصائح للمواطنين قبل فصل الشتاء

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة