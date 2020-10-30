تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

في ظل تزايد الإقبال من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ورغبة من الحكومة في توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، قام رئيس الوزراء بإعلان مدة فترة التصالج في بعض مخالفات البناء مرتين.





كانت المرة الأولى عندما مدت لنهاية شهر أكتوبر، والثانية عندما مدت لنهاية نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدة فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الماضي، وفقًا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.





ورغم أن الحكومة قامت أكثر من مرة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لا يجب على المواطنين التهاون في تقديم طلبات التصالح، لاسيما وأن القانون وضع سقفًا للحكومة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء، والتي حددها بـ 6 أشهر على أقصى تقدير.





حيث نصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه يجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهائها في سبتمبر 2020 لمدة 6 أشهر.



