AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تبدأ الأحد.. استعدادات السعودية لاستقبال المرحلة الثالثة من المعتمرين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
العمرة
العمرة
Advertisements
محمد شحتة
أنهت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامنًا مع الزيادة المرتقبة للأعداد، بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال هاني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه بداية من يوم الأحد ١٥ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ، ستستقبل الرئاسة العامة في المسجد الحرام ٢٠ ألف معتمر، و٦٠ ألف مصلٍ في اليوم، ويتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتطبيق الاحترازات من أجل سلامة وأمن وراحة ضيوف الرحمن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة جهزت ٦٠٠ عربة كهربائية، و٥٠٠٠ عربة يدوية، يشرف عليها ١٢٠ موظفًا، خاصة بالمعتمرين، ويتم تعقيمها بشكل مستمر، وذلك قبل الاستخدام وبعده، مع وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

وسخرت الرئاسة ٣٣ فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين أكثر من ٢٥٠٠ لتر من المعقمات الصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وذكر هاني حيدر أن أكثر من ٣٠٠ جهاز آلي حديث لتعقيم الأيد يعمل بخاصية الاستشعار، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام، تستهلك أكثر من ١٠٠٠ لتر يوميًا.

وأشار أن الرئاسة مستمرة ضمن المرحلة الثالثة في تنظيم مسارات دخول المعتمرين والمصلين وخروجهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بينهم في جميع المصليات، وذلك خلال أدائهم لجميع الفروض.

وبين أن الرئاسة تتابع انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدء من الساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، وتقوم برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود وترتبط عمليات الرئاسة بشكل مباشر مع الجهات الأمنية والصحية العاملة بالحرم المكي.

ونوه إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيد، والمحافظة على مسافة بينك وبين الآخرين تحقيقا للتباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حتى نضمن - بإذن الله- سلامة المعتمرين والمصلين وحصولهم على مناخ تعبدي آمن وصحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مراحل .. تفاصيل عودة مناسك العمرة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تناقش الاستعداد لموسم العمرة

تسهيلا علي الزوار.. قرار سعودي جديد بشأن العمرة

1000 معتمر يصلون إلى بيت الله الحرام ويبدأون الطواف بالكعبة.. صور

في 15 دقيقة.. هكذا استعد المسجد الحرام لاستقبال الفوج الثاني بعد مغادرة 1000 معتمر

الحرم المكي يستعد لاستقبال حوالي 800 ألف معتمر ومصلٍّ ضمن مرحلة العمرة الثانية

ترشيحاتنا

القومي للبحوث يقدم نصائح للمواطنين قبل فصل الشتاء

منذ مطلع 2020.. الكويت ترحل أكثر من 13 ألف مقيم

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 240 مليون مشاهدة

قبل تقطيع التورته.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بطلق ناري خلال حفل عيد ميلاد بالقليوبية

السيد: رمضان صبحي اتربى في الأهلي أكتر من بيته .. وتجربته في الاحتراف فاشلة

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة