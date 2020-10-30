وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة قبل تكريم فريق غزل المحلة

كما توجه الحاضرين إلى مسرح الشركة لحضور الاحتفالية التي تنظمها الشركة احتفالًا بصعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز .

ويستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .





كما تنطلق فعاليات الزيارة بالمسجد الكبير داخل شركة الغزل، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.





ويتخلل الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين .





كما يكرم وزير قطاع الأعمال اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.





فى ذات السياق فى صباح اليوم التالي يستقبل محافظ الغربية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السبت القادم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات .





كما يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.





وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا .





كما يزور الوزير مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.



