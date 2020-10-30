بعثة منتخب الصالات تغادر إلى الإمارات

توجهت صباح اليوم الجمعة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 3 و 5 نوفمبر ضمن الاستعدادات لكأس العالم ليتوانيا 2021 وتعود البعثة لأرض الوطن يوم 6 نوفمبر .





وقرر هشام صالح المدير الفني ضم 14 لاعب في رحلة الامارات هم : محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا.





ويقود منتخب مصر لكرة الصالات جهاز فني بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.