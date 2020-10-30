علاج حصوات الكلى .. 5 فوائد لتناول 8 أكواب من الماء يوميا

تشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي بشكل طفيف ، مما قد يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا.