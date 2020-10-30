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علاج حصوات الكلى .. 5 فوائد لتناول 8 أكواب من الماء يوميا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:03 م
شرب الماء
شرب الماء
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نهى هجرس
يتكون جسم الإنسان من حوالي 60٪ من الماء، ويوصى عادة بشرب ثمانية أكواب منه، ويساعد تناول كمية كبيرة من الماء في الحفاظ على صحة الجسم والعقل بشكل كبير.


وذكر موقع "healthline"، ابرز الفوائد صحية لشرب الكثير من الماء.

يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف (فقدان السوائل بنسبة 1-3٪) إلى إضعاف مستويات الطاقة وإعاقة الحالة المزاجية ويؤدي إلى انخفاض كبير في أداء الذاكرة والدماغ.

يساعد شرب الماء في تقليل أعراض الصداع والصداع، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث عالية الجودة لتأكيد هذه الفائدة المحتملة.

يساعد شرب الكثير من الماء في الوقاية من الإمساك وتخفيفه ، خاصةً عند الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء بشكل عام.

هناك أدلة محدودة على أن تناول الماء يمكن أن يساعد في منع تكرار الإصابة عند الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بحصوات الكلى، ويزيد تناول السوائل المرتفعة من حجم البول الذي يمر عبر الكلى، هذا يخفف من تركيز المعادن ، لذلك تقل احتمالية تبلورها وتشكيل كتل.

تشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي بشكل طفيف ، مما قد يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا.

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