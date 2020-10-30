AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أغرب من الخيال.. القصة الكاملة لـ وباء النوم العميق |شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:04 م
احد سكان القرية
احد سكان القرية
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرضت قناة "الحدث" تقريرا يحمل اسم "هل سينتهي وباء النوم العميق في كالاتشي؟".

وقال التقرير، إن كالاتشي "القرية النائمة" في كازاخستان قد تصحو قريبا، وبعد تفسير جديد قدمه علماء في جامعة "نزارباييف" لظاهرة النوم العميق الذي يعانيه سكان القرية منذ سنوات، حيث تداهمهم رغبة النوم في أي مكان وزمان.

وتابع التقرير أن العلماء استثنوا عشرات الفرضيات التي قدمت سابقا لفهم أسباب "النوم الغامض" كالطعام والأمراض المزمنة، وقالوا إن السبب هو "الماء المسمم بالمواد الكيميائية"، حيث أن أهالي القرية جميعهم يشربون الماء من ينبوع واحد عبر مضخة يملكها أحد السكان ويبيع المياه للناس.

وأوضح التقرير، أن الحيوانات مستثناه من النوم لانها تشرب من مياه النهر، والعلماء رجحوا أن المواد الكيميائية تسربت إلى الينبوع من منجم يورانيوم غير مستعمل منذ الثمانينات أو من مواد خام للأسلحة الكيميائية دفنت سابقا في الأرض.

وأشار التقرير إلى أن العلماء ينون متابعة بحوثهم في ذلك الشأن بعد الانتهاء من وباء كورونا، للتأكد من مصدر تسمم المياه بأخذ عينات من المنجم.

وبدأ "وباء النوم العميق" في كالاتشي منذ عام 2013، ورافقته أعراض مثل الدوار والتعب ومشاكل في الذاكرة، ورغبة شديدة في النوم مع حدوث حالات من الهلوسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

مصرع 16 شخصا في حادث منجم فحم جنوب غربي الصين

قرية كاملة مصابة بوباء النوم العميق الغامض.. ما السر؟

16 نصيحة لعلاج الأرق واضطرابات النوم .. أبرزها ممارسة هذه الرياضات.. و حيل تساعد على التخلص من القلق

ترشيحاتنا

بشأن كورونا.. بيان عاجل من وزير الداخلية الأردني

مصحوبا بـ تسونامي.. جرحى ودمار هائل في زلزال تركيا.. فيديو

شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

أمر مروع.. نيوزلندا تندد بفضيحة مطار الدوحة

نصبوا عليه في الآثار.. 6 أشخاص يقتلون عاملا ويلقون جثته بـ الترعة

الزمالك راحة من التدريبات بعد تأجيل لقاء الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا