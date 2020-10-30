أغرب من الخيال.. القصة الكاملة لـ وباء النوم العميق |شاهد

عرضت قناة "الحدث" تقريرا يحمل اسم "هل سينتهي وباء النوم العميق في كالاتشي؟".





وقال التقرير، إن كالاتشي "القرية النائمة" في كازاخستان قد تصحو قريبا، وبعد تفسير جديد قدمه علماء في جامعة "نزارباييف" لظاهرة النوم العميق الذي يعانيه سكان القرية منذ سنوات، حيث تداهمهم رغبة النوم في أي مكان وزمان.





وتابع التقرير أن العلماء استثنوا عشرات الفرضيات التي قدمت سابقا لفهم أسباب "النوم الغامض" كالطعام والأمراض المزمنة، وقالوا إن السبب هو "الماء المسمم بالمواد الكيميائية"، حيث أن أهالي القرية جميعهم يشربون الماء من ينبوع واحد عبر مضخة يملكها أحد السكان ويبيع المياه للناس.





وأوضح التقرير، أن الحيوانات مستثناه من النوم لانها تشرب من مياه النهر، والعلماء رجحوا أن المواد الكيميائية تسربت إلى الينبوع من منجم يورانيوم غير مستعمل منذ الثمانينات أو من مواد خام للأسلحة الكيميائية دفنت سابقا في الأرض.





وأشار التقرير إلى أن العلماء ينون متابعة بحوثهم في ذلك الشأن بعد الانتهاء من وباء كورونا، للتأكد من مصدر تسمم المياه بأخذ عينات من المنجم.





وبدأ "وباء النوم العميق" في كالاتشي منذ عام 2013، ورافقته أعراض مثل الدوار والتعب ومشاكل في الذاكرة، ورغبة شديدة في النوم مع حدوث حالات من الهلوسة.