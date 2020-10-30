بنفس الفستان.. ابنة رانيا يوسف تظهر بدون بطانة في الجونة السينمائي

في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة).
وفاجأت رانيا يوسف، حضور حفل ختام الجونة السينمائي، بظهور ابنتها بالفستان الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها والشهير بـ فستان البطانة، التي ارتدته «رانيا» في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
قد افتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.
وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.
الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
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