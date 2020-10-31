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إيهاب الفار: مشروعات بتكلفة مليار جنيه لتنمية سيناء.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 م
تنمية سيناء
تنمية سيناء
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نورهان رأفت
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن 56 مشروعا بأرض سيناء تكلفت مليار جنيه، مضيفا أن الهيئة نفذت توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مطار البردويلي، بساحة تسع لـ 300 راكب في الساعة، إضافةً إلى مبنى للأرصاد، ومنشآت إدارية وفنية، وذلك لربط سيناء بالعالم.

وفي مجالات الطرق، أوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية شيدت 300 كيلومتر طرق، منها 200 كيلومتر في سيناء، وتم الانتهاء من 14 طريقا.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تصل مساحتها إلى 20 مليون متر مربع، وتم الانتهاء من 3 ملايين، لافتا إلى أنه جارٍ الانتهاء من 5 ملايين نهاية 2020، وسيتم تسليم كل مليون للهيئة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من المخطط تسليم المرحلة الأولى بأكملها في 2023، إلى جانب مشروع المزارع السمكية الذي يعد أكبر مزارع سمكية في الشرق الأوسط، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100%، منوها بأن الشركة القائمة بتشغيل المزارع زرعت كل الأحواض.

ولفت إلى أن هناك 5 آلاف و900 حوض استزراع، ومساحة الحوض 2 فدان تقريبا، إضافةً إلى بحيرات لصيد بمساحة 1500 فدان، ونسبة تنفيذ المشروع 40%.

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