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إيهاب الفار يكشف عن بشرى لأهالي سيناء في القطاع الصحي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:38 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية
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فرح علاء الخولي
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه سيتم إنشاء 14 مستشفى و16 وحدة صحية فيما يتعلق بتطوير القطاع الطبي في محافظة سيناء بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 9 مستشفيات، وتطبيق التأمين الصحي لأهالي سيناء.

وأضاف "الفار"، أثناء كلمته في افتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ، أن تكلفة المشروع الصحي في سيناء بلغت 2.5 مليار جنيه.

وألمح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى تنفيذ مجموعة من الأعمال التي تتكلف إجماليها 90 مليار جنيه في إطار تنمية منطقة شرق بورسعيد، ومن أهمها تنفيذ 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.

وتابع اللواء إيهاب الفار، أنه جارٍ العمل على إنشاء ساحات تداول من الأرصفة، ومنها ساحتان، والعمل على باقي الساحات، أما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية فجارٍ تنفيذ 63 مليون متر مربع للتربة في منطقة شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بلغت مساحتها 20 مليون متر مربع، وتم الانتهاء من 3 ملايين، منوها بأنه جارٍ الانتهاء من 5 ملايين على نهاية 2020، وسيتم تسليم كل مليون للهيئة الاقتصادية.

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