الفار: الانتهاء من إحلال الشبكات في منطقة العريش بالكامل.. فيديو

قال إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات الملحة، إن الهيئة أخذت تكليفا بتطوير شبكة مياه الشرب بالعريش بتكلفة 868 مليون جنيه، معقبا: "هناك تنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تم توصيل المياه العذبة في العريش 60 ألف متر مكعب، عن طريق إنشاء 3 محطات تحلية".





وأضاف "الفار"، خلال افتتاح جامعة الملك سليمان وعدة مشاريع، أن هذا يعد حلا شبه جزئي، وكل الشبكات في منطقة العريش، تم ا لانتهاء منها وجار التسليم، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم.





وفيما يخص معالجة الصرف الصحي والزراعي، أكد أن الهيئة تكلفت بإنشاء 7 محطات وتم الانتهاء من محطتين، وهما محطة الطور والمحسمة طاقتها مليون متر مياه يوميا، والآن يتم تجهيز محطة بحر البقر وبئر العبد، كما أن محطة بحر البقر تعد من أكبر المحطات في العالم.





وأشار إلى توسيع شبكات الصرف الصحي بمدينة الطور وهناك توسيعات تمت بها، ولهذا كان حجم المياه كبيرا جدا، وعليه تم تنفيذ محطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم بأحواض ترسيب، بالإضافة إلى 3 محطات للرفع وتنفيذ 20 كيلو شبكات من مياه الصرف، بالإضافة إلى 12 كيلو شبكات طرد للمياه.





وأكد أن محطة بحر البقر تعد من أكبر المحطات العملاقة، وتوفر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم.