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أخبار العالم

أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت ليبيا اليوم السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في حصيلة أقل من الـ500، تشير إلى جهود مضاعفة للحد من الوباء، في بلدٍ عربي يعاني من ظروف عدم استقرار سياسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت السلطات إنه جرى تسجيل 10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابات الجديدة إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وذكرت السلطات الصحية أنه تسلم 1655 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، وتبين سلبية 1188 عنية، وإيجابية 467 أخرى.

ونبهت بأن الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معمليًّا ببعض المدن، وذلك بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل أمس الجمعة.

ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة التي سجلتها ليبيا، منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي، إلى 61 ألفًا و95 حالة، وما زال 25 ألفًا و208 حالات منها نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.

ووصلت الحصيلة عالميًا إلى 46000951 مليون، والوفيات إلى 1195088 مليون حالة

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