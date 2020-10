زلزال إزمير.. لحظة انهيار المنازل وتحطم المحال وغرق المدينة بالكامل ..شاهد

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة تظهر لحظة انهيار المنازل وتحطم المحال التجارية فى تركيا؛ نتيجة وقوع زلزال إزمير المدمر.

وقُتل 27 شخصا وجُرح أكثر من 804 آخرين وشُرد الآلاف؛ عقب انهيار أكثر من 20 مبنى في تركيا؛ بسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته نحو 7 ريختر، وحدثت بعده 470 هزة ارتدادية.

وضرب الزلزال المدمر ولاية إزمير التركية وأصاب سكانها بحالة من الرعب والهلع جعلتهم يتخذون من الشارع مأوىً لهم؛ خائفين من العودة للمنازل، وغمرت المياه جميع الطرق بالمدينة المنكوبة.

وكان مصدر الزلزال حوالي 17 كيلومترا خارج مقاطعة إزمير، وثمانية كيلومترات شمال ساموس، وشعر الناس بالزلزال بشكل جيد في أثينا وكريت وكوس ورودس وحتى في إسطنبول البعيدة نسبيًا عن المنطقة.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن قوة الزلزال بلغت 7 بمقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الزلزال كانت 6.9 ريختر.

Pray for it 🙌🙏🙌

Pray for it 🙌🙏🙌

on Friday 30.10.2020

and

hit the Aegean Sea off

After #Earthquake Greece and Turkey tsunami in city pic.twitter.com/kbyS7PL7pe